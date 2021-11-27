وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول افتتاح أكاديمية الواقع الافتراضي بالقومية للاستشعار...

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حول افتتاح أكاديمية الواقع الافتراضي؛ بهدف تبسيط علوم الاستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء، وذلك لأهميتها وشغف الطلاب بدراستها، من خلال تصميم منظومة إلكترونية تعليمية، تتضمن مجموعة متنوعة من القصص المصورة، والألعاب الإلكترونية، التي تسهم في نشر وعى وثقافة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في المجتمع المصري.

وأشار التقرير إلى أهمية الأكاديمية لانفرادها باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، بالتطبيق على تقنيات الاستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء، فضلًا عن دورها في توعية طلاب المدارس والجامعات بعلوم الفضاء والاستشعار من البعد، حيث استقبلت الأكاديمية 30 طالبًا من كلية علوم الملاحة والفضاء بجامعة بنى سويف، و21 طالبًا من جامعة هيرتفوردشاير، و 22 طالبًا من كلية الثروة السمكية جامعة السويس، و 79 طالبًا من المرحلة الابتدائية لمدارس النيل المصرية بالعبور.

وتستغرق الرحلة مدة ساعة داخل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ليقوموا بمهمة محددة، وهي مساعدة الكائنات الفضائية للحصول على المعادن والصخور من سطح الأرض، باستخدام تكنولوجيا الاستشعار والفضاء.