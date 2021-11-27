القوى العاملة : استكمال مقابلات الراغبين في الحصول على المنح التدريبية المجانية...

استكملت وزارة القوى العاملة المقابلات الشخصية الخامسة لاختيار الشباب للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات ، وحاسبات ) ، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018،و2019، و 2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هوواي للتكنولوجيا مصر ".

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان : إنه تم البدء في البرامج التدريبية اونلاين لـ 30 مدرباً من أصل 120 مستهدف لتدريب 5000 شاباً خلال عامين على البرامج المتخصصة :

- Artificial Intelligence

- BIG Data

- Cloud computing

- Routing And Switching

- Security Training

وأشار الوزير إلي أن الشركة ستمنح في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول اختبار الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة لدعم أفضل المتدربين، مؤكدا أنه على الراغبين في الإلتحاق بهذه البرامج تسجيل بياناتهم عن طريق الرابط: http://trmom.manpower.gov.eg .

وأوضح سعفان أن هذا التدريب يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي ، مؤكدا أن شركة "هواوي مصر" من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ITB "ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.

وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج .