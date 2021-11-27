الأرصاد: طقس السبت معتدل والقاهرة ٢٩

حالة الطقس اليوم السبت، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم، خاصة مع الدخول في شهر الشتاء، وما إذا كان هناك حاجة لارتداء ملابس ثقيلة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد اعتدال نسبي خلال نهار يوم الخميس، على كافة أنحاء الجمهورية.

كما أنه من المتوقع أيضا أن تكون درجات الحرارة باردة نسبيا على أغلب المحافظات الشمالية بدءا من الإسكندرية وحتى السلوم.

وكانت موجة طقس شديدة البرودة قد ضربت محافظة أسوان، مما تسبب في تلفيات كبيرة على المستوى المادي، حيث خلفت موجات المطر الرعدية تهالك عدد من المنازل وتحطم السيارات.

ونشير في السطور التالية إلى درجات الحرارة في المحافظات:-

القاهرة العظمى 29درجة والصغرى 16 درجة. الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة. مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة. سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة. قنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة. وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.