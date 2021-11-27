الرى: إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على نهر النيل حتى الآن

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بأنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا.





وأشار عبدالعاطى، فى بيان، اليوم السبت، إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات.

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وللمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، وتم تنفيذ 20 قرار إزالة بمساحة 3650 مترا مربعا عبارة عن مبانى بقرية كفر الجزيرة بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وتنفيذ 21 قرار إزالة بناحية القرامنة والضباعنة بمحافظة بنى سويف بمساحة 3100 متر مربع عبارة عن مخالفات مبانى بالبلوك الأبيض وإشغالات، و2 قرار ردم بمساحة 800 متر مربع.

وتم تنفيذ 24 قرار إزالة منهم 22 قرار ردم بأتربه ومخلفات مبانى بمسطح 6211 مترا مربعا، و2 قرار إزالة لمبانى مخالفة عبارة عن غرف من البلوك الأبيض بمساحة 230 مترا مربعا بناحية نزلة عبد اللاه بمركز أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسؤولى مجلس مدينة مركز أسيوط، وباستخدام معدات الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بأسيوط وتحت إشراف مهندسى وفنيى الإدارة، وتنفيذ 11 قرار إزالة منهم 6 قرارات عبارة عن مبانى وأحواش وأسوار من البلوك الأبيض بمساحة 580 مترا مربعا، و5 قرارات ردم بناحية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسؤولى مجلس مدينة أبوتيج.

كما تم تنفيذ 12 قرار إزالة بقرية ميت بدر خميس بمركز المنصورة بالدقهلية عبارة عن حالات ردم وحالات أخرى متنوعة بمساحة 1911 مترا مربعا، وتنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 990 مترا مربعا عبارة عن أعمال ردم وحالات أخرى متنوعة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع شرطة مركز زفتى.