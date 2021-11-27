تضامن النواب تثمن إشادة وزير سعودي بجهود الرئيس السيسي في البناء والإصلاح...

اعتبر المهندس / حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان تصريحات وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف آل الشيخ ، بأن الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت بأنها شهادة كبيرة ودليل قاطع على نجاح القيادة السياسية المصرية في استعادة مصر لدورها التاريخي والمحوري على جميع الأصعدة الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية .

وقال " المير" : إن أكبر دليل على ذلك إشادة وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، خلال لقائه وزير الأوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة ، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، والتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العظيمة في البناء والتنمية والإصلاح والنهوض بالدولة المصرية ، معلناً اتفاقه مع الوزير السعودي في الإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في التنمية والإصلاح بالمملكة العربية السعودية وتأكيده أن قوة مصر والسعودية هي قوة للعالم العربي والإسلامي وخدمة قضايا الأمة.

وأكد المهندس / حسن المير أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية ، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعتبر أنموذجا رائعا ومتفردا يجب أن يسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية .

كما أعلن المهندس / حسن المير اتفاقه مع وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي في إشادته بجهود وزارة الأوقاف المصرية ووزيرها الدكتور/ محمد مختار جمعة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر الظلامي المتطرف ، مؤكدا أن دور وزارة الأوقاف كان عظيما وكبيرا ومساندا بكل قوة وحسم للجهود الجبارة والناجحة للقيادة السياسية ولأبطال وصقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في سحق وهزيمة مواجهة الإرهاب والإرهابية .

وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، قد أهدى نظيره المصري نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف، كما أهداه درع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة.

من جهته عرض وزير الأوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة ، جانبًا من الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس / عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنساني، كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا على متانة العلاقة وأهميتها بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف بصفة عامة والفكر الإخواني الهدام بصفة خاصة، وأهدى نظيره السعودي نسخة من الإصدار الثاني لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير الذي يضم خمسة عشر كتابًا في مقدمتها كتاب (الجاهلية والصحوة)، وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير السعودي.