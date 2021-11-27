المتدربون بمركز التدريب المهني ببورسعيد يشاركون في ندوات توعية لنشر...

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، زيارة تفقدية لشركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للإستثمار، بمشاركة 37 من المتدربين بمركز التدريب المهني على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، وسنتل كومار مدير عام الشركة .

ورافق الزيارة التفقدية اللواء أحمد الفيومي المدير العام ، وأميرة عبد اللاه نور الدين المدير الإداري ، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، وإيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ولفيف من المسئولين بالشركة .

وقال السيد السنجابي مدير المديرية : إن الزيارة تاتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، والتدريب من أجل التشغيل ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأشار السنجابي إلي أن الزيارة، حضور ندوة توعية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حضرها 50 عاملا ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمقر الشركة ، وعمل جولة تفقدية لأقسام الشركة ومعرفة مراحل الإنتاج المختلفة بها ، وكيفية أداء العمل ، والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشأة .

وذكر مدير المديرية أن الندوة الأولى تناولت شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص حقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل ، كما تم عمل ندوة خاصة للمرأة نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية حضرتها 37 عاملة للتعريف بحقوق المرأة في العمل ، من إجازات سواء في فترات الحمل أو الرضاعة كما كفلها القانون والمدد الخاصة بكل منها ، وتم استعراض فيديوهات تعريفية من مبادرة "هى تقدر"، وذلك في إطار اهتمام المديرية بتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً وتشجيعها لدخول سوق العمل .

وتضمنت الندوة الثانية التي عقدت تحت عنوان: "نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل" ، شرح الامتيازات التى تقدمها الشركة للعاملين بها ، والتى تقوم بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص ، وكذلك التعريف بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للعاملين وأسرهم .

من جانبه أكد مدير عام الشركة، استعداد الشركة لتوفير فرص عمل للمتدربين داخل الشركة ، ايماناً من الشركة بدورها المهم في المساهمة في دفع الاقتصاد القومي ، وتقوية الروابط بين قطاعات العمل المختلفة ، وكذلك المشاركة في توفير التدريب اللازم للشباب ، والعمل على تثقيف وتوعية العاملين بداخلها على مفهوم السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها داخل بيئة العمل .