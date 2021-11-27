توقيع اتفاق بين الكفاية الإنتاجية والبحوث الإسلامية لنشر قيم العمل

جدة - نرمين السيد - وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اتفاق تعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بهدف توعية الطلاب بجميع المراكز التدريبية التابعة للمصلحة بقيم العمل والمواطنة وتحصينهم من الأفكار المغلوطة والهدامة.





وقع الاتفاق اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وشهد مراسم التوقيع الدكتور سعيد صلاح عامر الأمين المساعد للإعلام الدينى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ونخبة من علماء الأزهر الشريف.

وقال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار حرص المصلحة على التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة بهدف غرس قيم العمل والمواطنة والتنمية والإنتاج لدى الطلاب فضلًا عن القيم الأخلاقية التى دعت إليها كافة الرسالات السماوية وذلك لرفع وعى الطلاب بمختلف المراكز التدريبية التابعة للمصلحة.

وأشار إلى أن هذا النوع من التدريب يكتسب أهمية كبيرة لدى المصلحة لا سيما وأنها تضم 130 مركزًا ما بين مركز تدريب ومحطة تدريبية داخل الشركات والمصانع تنتشر فى 18 محافظة على مستوى الجمهورية، كما أنها تقوم بالتدريب على 53 مهنة صناعية بإجمالى أكثر من 53 ألف طالب فضلًا عن تخريج أكثر من 15 ألف خريج سنويًّا فى مختلف التخصصات المهنية التى يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أبو مندور أن الاتفاق يتضمن تنفيذ برامج توعوية بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الأفكار الهدامة ونشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله والإجابة على الأسئلة التى تدور بأذهان الطلاب والمتدربين.

من جانبه قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن دور المجمع فى إطار الاتفاق يشمل عقد سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الدورية للطلاب والطالبات بالمراكز التدريبية التابعة للمصلحة فضلاً عن عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بمشاركة وعاظ وواعظات من الأزهر الشريف بهدف تحصين الطلاب من محاولات العبث بعقولهم من جانب تيارات التطرف الفكرى.