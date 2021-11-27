التعليم: لا صحة لوقف حوافز ومكافآت المعلمين فى النظام الجديد

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين فى نظام التعليم الجديد.





وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين فى نظام التعليم الجديد، مُشددةً على انتظام صرف جميع الاستحقاقات المالية المتعلقة بالمعلمين والموجهين بشكل طبيعى دون وقف، بما فى ذلك الحوافز والمكافآت طبقًا للقواعد والقوانين المطبقة فى هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية. وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكترونى للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يمكن الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]

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