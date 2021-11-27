تجديد اعتماد صيدلة القاهرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالى، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمى، وتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن كلية الصيدلة بجامعة القاهرة هى أول كلية صيدلة على مستوى مصر تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى يونيه 2011، وفى 2019 حصلت الكلية على المركز الأول فى جائزة مصر للتميز الحكومى - الدورة الأولى، وجاءت ضمن العشر الأوائل للدورة الثانية (جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة/ فئة الكليات الحكومية)، لافتًا إلى أن كلية الصيدلة مصنفة فى المركز 93 بالتخصص فى التصنيف البريطانى QS، وتحتل المركز 54 عالميا فى التصنيف الأمريكى US News.

وأضاف أن حصول كلية الصيدلة على المراكز المتقدمة يأتى فى إطار النقلة النوعية التى حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى، وتحسين جودة الأداء الإدارى وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، والتى ترتكز على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية بما يساهم فى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإدارى، والنهوض بالبحث العلمى وربطه بالاحتياجات التنموية للمجتمع وتحسين جودة مخرجاته على النحو الذى يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيه، وزيادة قدراته التنافسية وربطه بالصناعة مما يخدم أغراض التنمية المستدامة 2030 فى مصر.

من جانبها، قالت القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، الدكتورة شهدة المراغى، إنه بعد مرور قرابة عشرة أعوام تقدمت الكلية على تجديد الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد الثالث الصادر فى يوليو 2015 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة.

وأكدت الدكتورة شهدة المراغى أن تجديد الاعتماد للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد نتاج نشاط لفريق عمل مؤسسى مكون من إدارة الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هى ترجمة للدعم غير المحدود من قبل إدارة الجامعة لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية، موضحة أن الجامعة تعمل دائمًا على تقديم الدعم المتواصل للكلية من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد.