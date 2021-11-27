محافظ الفيوم يبحث آليات التوسع فى إنتاج مناحل العسل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا مع عدد من المختصين بكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية الزراعة بالفيوم، والنحالين، لبحث تحديات وآليات التوسع فى إنتاج مناحل العسل.





وقال الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، إن اللقاء تناول استعراض المشكلات التى يعانيها منتجو عسل النحل فى عمليات التغذية، وترخيص المناحل، ونقل الخلايا، وبحث آليات التغلب على المعوقات وزيادة الإنتاج من العسل، من خلال التنسيق مع الشركات صاحبة الخبرة فى هذا المجال، والتدريب المشترك مع مديرية الزراعة، وكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، للتوعية بكيفية التربية السليمة، والوقاية من الأمراض، فضلاً عن توفير الدعم المادى اللازم بفائدة بسيطة للتوسع فى المناحل، من خلال التنسيق مع البنك الزراعى المصرى.

وأشار إلى أن المحافظة تتميز بتنوع إنتاجها من العسل، مؤكدا حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لأصحاب المناحل المتوسطة والصغيرة، للحصول على مستلزمات الإنتاج من الشركات الرائدة فى هذا المجال، بأسعار مدعمة، وإقامة كيان أو رابطة لمنتجى العسل بالمحافظة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بالشكل الذى يعود بالنفع على منتجى عسل النحل بالمحافظة، لافتًا إلى أن الاهتمام بالمصادر الرحيقية والتوسع فى الزراعات التعاقدية والنباتات الطبية والعطرية، سيمثل مصادر جيدة لتغذية النحل.

وأضاف، أنه سيتم تنفيذ براج تدريبية لمنتجى العسل بالمحافظة بالتنسيق مع الشركات صاحبة الخبرة فى هذا المجال، ومديرية الزراعة، وكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، للتوعية بكيفية التربية السليمة، والوقاية من الأمراض، والاستغلال الأمثل لجميع منتجات المناحل وليس العسل فقط، كما يجرى التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتوفير الدعم المادى اللازم للنحالين بفائدة بسيطة 5% لتشغيل وإحلال وإنشاء المناحل، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة منح رخصة تشغيل مؤقتة لتوفيق أوضاع المناحل غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الزراعة والتموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشرط الالتزام بالضوابط التى سيتم إقرارها.

ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الزراعة، بمراجعة شركة الفيوم لصناعة السكر، حول مدى إمكانية تحديد حصة لمناحل العسل، أو تحديد سعر طن السكر، للتيسير على أصحاب المناحل، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، بسرعة التنسيق مع النحالين لإنهاء إجراءات إنشاء كيان أو رابطة لمنتجى عسل النحل بالمحافظة، وإعداد خريطة جديدة للمناحل بجميع أنحاء المحافظة، للتنسيق فيما يتعلق بعملية رش المحاصيل القريبة منها، منعاً لوقوع أضرار للمناحل، كما وجه نائب المحافظ، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري، بسرعة تفعيل خدمة التأمين على المناحل بعد ترخيصها وذلك بالتنسيق مع شركات التأمين ذات الصلة.