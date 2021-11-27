محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ميدان المساحة بالدقى وشارع مراد (صور)

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وكلف المحافظ رئيس حى الدقى، بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة والالتزام بالجدول الزمنى للأعمال مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية، إضافه إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقة حركة السير بمحيط الميدان.
كما شدد المحافظ على الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقاً للرؤية الهندسية الصحيحة واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.
وخلال الجولة استمع المحافظ إلى آراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان، مؤكداً لهم أن أعمال التطوير سوف تكون إضافه جمالية وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان، مؤكداً على الاستجابه لكافة المطالب والمقترحات المتعلقة بأعمال التطوير الجارية بما يحقق المظهر الحضارى والجمالى المرجو من الأعمال.
كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير شارع مراد بحى جنوب الجيزة للوقوف على الأعمال من رصف وتطوير وإجراء تنسيق عام للطريق ودعم أرصفة المشاة ودعم الطريق بأعمدة إنارة، مشدداً على رئيس حى جنوب بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكد من إلتزام الشركة بالجدول الزمنى المحدد.
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