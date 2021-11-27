الأوقاف: فرش 358 مسجدا بمساحة 93868 مترا ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم السبت، إن عمارة المساجد قد شهدت تقدمًا ملموسًا فى ظل مشروع تطوير الريف المصرى ومبادرة "حياة كريمة"، وأن ما تقوم به الوزارة فى عمارة المساجد تطبيق عملى لمبادرة "حياة كريمة" التى تهدف إلى الارتقاء بالريف المصرى.

وأوضحت الوزارة أن أمس الجمعة تم افتتاح (41) مسجدًا منها (31) مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة (16) مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و(15) مسجدًا صيانة وترميمًا، إضافة إلى (10) مساجد أخرى منها (8) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى حتى تاريخه (334) مسجدًا، منها (289) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(45) مسجدًا صيانة وترميمًا.

كما تم فرش (31) مسجدًا جديدًا ضمن مبادرة حياة كريمة بمساحة تقدر بنحو (9414) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب)، ليصل إجمالى المساجد التى تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة (358) مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو (93868) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب) من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.