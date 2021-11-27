زيارة السيسى لأسوان وملف سيد قطب فى العدد الجديد لـ روزاليوسف

جدة - نرمين السيد - كما لم يغفل العدد الجديد للمجلة وفاة الفنانة سهير البابلى، وأزمة مطربى المهرجانات، كما يلقى العدد الضوء على احتفال مصر بيوم الطفل العالمى.

وتحت عنوان "القيادة الاستثنائية، لماذا اختار الرئيس الذهاب إلى أسوان أولًا بينما العالم ينتظر موكب الكباش؟" جاءت افتتاحيه العدد للكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير المجلة، وتحدث عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أسوان قبل حفل افتتاح طريق الكباش، حيث التقى الرئيس مع عدد من أهالى قرية الشهامة المتضررة من السيول.

العدد الجديد، يتناول بالتحقيقات حياة سيد قطب شيطان جماعة الإخوان الإرهابية من المهد إلى المشنقة، مرورا بانتقاله من التطرف العلمانى والماسونى إلى التطرف الدينى من أجل مصالح شخصية، وكيف تشكلت أفكار "راعى القتل والفتنة"؟ ولماذا أصبحت فتاواه الأكثر انتشارا بين الجماعات الإرهابية؟

كما اشتمل العدد على ملف خاص للفنان هانى شاكر، تحت عنوان: هانى شاكر أمير الغناء العربى.

تناول الملف مشوار الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الحالى، والذى عاصر كبار وعمالقة الفن.