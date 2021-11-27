الأرصاد تعلن موجة تقلبات جديدة: ارتفاع نهارا وانخفاض ليلا (فيديو)

وتابعت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ذروة ارتفاع درجات الحرارة تستمر يومين"، وأن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وعلى القاهرة الكبرى حار على محافظات جنوب الصعيد، على أن تشهد الساعات الأخيرة من الليل انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة.
وقالت: بداية من يومى الثلاثاء والأربعاء سنشعر بانخفاض درجات الحرارة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.
كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية "5 ص : 7 ص" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية .
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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