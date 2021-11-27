سفير مصر في نيودلهي يبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع وزير الدولة...

استقبل وزير الدولة الهندي للشئون الخارجية Vellamvelly Muraleedharan، يوم 26 نوفمبر الجاري، السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على الاعتزاز بالروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مدار العقود الماضية، خاصة وأن الدولتين ستحتفلان العام المُقبل بمرور 75 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي هذا الصدد، أكد السفير المصري حرص القاهرة على تنويع أشكال علاقاتها مع نيودلهي في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، مُنوهاً إلى ضرورة وضع خطة مُتكاملة تعكس رؤية البلدين لبعضهما البعض كشركاء في التنمية من خلال تبادل الخبرات وتحقيق التقارب في مساراتهما التنموية بما يعود بالنفع على الجانبين، أخذاً في الاعتبار الإمكانات الكبيرة التي تمتكلها مصر والهند.

وقد تناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من المُبادرات والمُقترحات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المُستوى وتنويع أطر علاقاتهما الثنائية في مُختلف المجالات، حيث أشار السفير المصري إلى إمكانية استفادة الشركات الهندية من الفرص الاستثمارية المُتاحة في "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وأهمية تبادل الخبرات في مجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أكد على ضرورة إيلاء ملف التعاون الثقافي والعلمي الاهتمام الكافي بهدف تحقيق التقارب وتعزيز التفاهم بين الشعبين المصري والهندي.

ومن جهة أخرى، أشار وزير الدولة الهندي إلى مُبادرة "الشبكات الخضراء: شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة" التي سبق أن أطلقها رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" في أكتوبر 2018 في إطار "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" (ISA)، مُعرباً عن تطلع الهند للتعاون مع مصر في إطار هذه المُبادرة التي تهدُف إلى تسريع انتقال العالم إلى طاقة صديقة للبيئة من خلال توحيد الجهود الدولية فى مجال الطاقة الشمسية وتحسين الربط بين شبكات الطاقة الكهربائية حول العالم.