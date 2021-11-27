التعليم توضح آليات امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائي

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع الادارات التعليمية، بشأن أليات امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائي.

وجاء نص الخطاب كالتالي :

1- الاختبار يغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج وعلى كل معلم بالصف الرابع ان يحدد لطلابه ماتم تغطيته من المنهج حتى منتصف نوفمبر.

2- الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (من خلال بنك أسئلة) المواد الأساسية (اللغة العربية واللغة الانجليزية ولارياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا والمهارات المهنية) بعد التواصل مع الوزارة.

أما باقي المواد (التربية الدينية) يتم وضع الأسئلة على مستوى المدرسة.

3- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

4- تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

5- يتم امتحان شهري اكتوبر ونوفمبر 2021 لطلاب الصف الرابع وفق الجدول التالي:

يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية: (حصة دراسية لكل مادة )

يوم الأثنين موافق 6 ديسمبر: العلوم والمهارات المهنية : (حصة دراسية لكل مادة )

يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر: الدراسات الاجتماعية: (حصة دراسية لكل مادة )

يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر: مادة اللغة الإنجليزية: (حصة دراسية لكل مادة )

يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر: مادة الرياضيات: (حصة دراسية لكل مادة )

ذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي تتم بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا.

وشدد «شوقي»، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 ستتم بشكلها المعتاد وليست اختبارات مجمعة كالعام الماضي.