بالصور.. المرور تعلن عن مزاد لبيع لوحات معدنية مميزة

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن مزاد لبيع لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويفتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام لغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية

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