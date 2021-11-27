لاتهامهم بالبلطجة.. الحكم بالسجن مشدد 7 سنوات على 4 أشقاء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 أشقاء بالسجن المشدد 7 سنوات متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وإشهار الأسلحة في الطريق العام، بهدف فرض السيطرة، وترويع المواطنين وبث الخوف في نفوس سكان أحد شوارع منطقة مدينة نصر، والتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة.

وكشف قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم الأشقاء الأربعة، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة.

كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذة من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمه استدعت العلاج لمدة أكثر من21 يوما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.