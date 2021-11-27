عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 أشقاء بالسجن المشدد 7 سنوات متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وإشهار الأسلحة في الطريق العام، بهدف فرض السيطرة، وترويع المواطنين وبث الخوف في نفوس سكان أحد شوارع منطقة مدينة نصر، والتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة.
وكشف قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم الأشقاء الأربعة، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة.
كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذة من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمه استدعت العلاج لمدة أكثر من21 يوما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاتهامهم بالبلطجة.. الحكم بالسجن مشدد 7 سنوات على 4 أشقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.