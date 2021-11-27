مؤسس «ائتلاف أولياء الأمور»: إفتتاح أكاديمية الواقع الإفتراضي تواكب التطور العالمي

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دوت الخليج

مؤسس «ائتلاف أولياء الأمور» تشيد بإفتتاح أكاديمية الواقع الإفتراضي

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن إفتتاح مثل هذه الأكاديمية وغيرها من التخصصات المختلفة في التعليم يصب في مصلحة الطلاب ويواكب التطور العالمي الحادث في التعليم، مقدمة الشكر لوزير التعليم العالي والهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حول إفتتاح أكاديمية الواقع الإفتراضي؛ بهدف تبسيط علوم الإستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء، وذلك لأهميتها وشغف الطلاب بدراستها، من خلال تصميم منظومة إلكترونية تعليمية، تتضمن مجموعة متنوعة من القصص المصورة، والألعاب الإلكترونية، التي تسهم في نشر وعى وثقافة الإستشعار من البعد وعلوم الفضاء في المجتمع المصري.

مؤسس «ائتلاف أولياء الأمور»: أكاديمية الواقع الإفتراضي تواكب التطور العالمي

وأشار التقرير إلى أهمية الأكاديمية لإنفرادها بإستخدام تقنيات الواقع الإفتراضي، والواقع المعزز، بالتطبيق على تقنيات الإستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء، فضلًا عن دورها في توعية طلاب المدارس والجامعات بعلوم الفضاء والإستشعار من البعد، حيث إستقبلت الأكاديمية 30 طالبًا من كلية علوم الملاحة والفضاء بجامعة بنى سويف، و21 طالبًا من جامعة هيرتفوردشاير، و 22 طالبًا من كلية الثروة السمكية جامعة السويس، و 79 طالبًا من المرحلة الابتدائية لمدارس النيل المصرية بالعبور.

وتستغرق الرحلة مدة ساعة داخل الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء ليقوموا بمهمة محددة، وهي مساعدة الكائنات الفضائية للحصول على المعادن والصخور من سطح الأرض، بإستخدام تكنولوجيا الإستشعار والفضاء.