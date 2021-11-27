/663208/بيت-الزكاة-يقدم-٦-آلاف-كرتونة-غذائية-إعانات-عاجلة-لمتضرري-سيول-أسوان

أطلق بيت الزكاة والصدقات، قافلة مساعدات لأهالي أسوان المتضررين من السيول الأخيرة، وذلك بعد توجيهات عاجلة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بسرعة إغاثة الأهالي وتقديم إعانات لهم.

دوت الخليج

بيت الزكاة يقدم ٦ آلاف كرتونة غذائية إعانات عاجلة لمتضرري سيول أسوان

وقامت قافلة بيت الزكاة بتوزيع ٦ آلاف كرتونة بها سلع غذائية على الأسر المتضررة من السيول والتي تسببت في تهدم بيوت الأهالي وإلحاق الضرر بهم .

وتم توزيع المساعدات العاجلة في قرى "كيما حدود وأبوريش، وبهاريف والملقطة"، وجزيرة هيسة.

يستمر بيت الزكاة والصدقات في حملة المساعدات خلال الايام المقبلة، ودرس الباحثين الحالات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة، لتحديد نوع الدعم اللازم لكل أسرة خلال الفترة المقبلة.

بيت الزكاة يقدم إغاثة إنسانية للتدخل في الأزمات والكوارث

ويندرج برنامج إغاثة إنسانية للتدخل في الأزمات والكوارث ببيت الزكاة والصدقات المصرى تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون والمساعدة العاجلة للأفراد والأسر الذين يمرون بأزمة او كارثة، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات من خلال برنامج "إغاثة إنسانية" على مساعدة الحالات العاجلة والتي تتطلب التدخل السريع، ورفع المعاناة والتدخل العاجل، سعيا الي مجتمع قادر اجتياز التحديات، والمساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للزكاة.