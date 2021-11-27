مرتضي منصور يهنئ مجلس الأهلي الجديد بتجديد ثقة الجمعية العمومية

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بينما يتمنى مجلس إدارة الزمالك أن يوفقه الله مع المجلس المنتخب الجديد للنادي الأهلي في القضاء علي أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر .

ومن ناحيه اخري مجلس إدارة نادي الزمالك ينتهز الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس القلعة البيضاء الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك.

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200