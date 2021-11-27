/663211/مرتضي-منصور-يهنئ-مجلس-الأهلي-الجديد-بتجديد-ثقة-الجمعية-العمومية
تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة 2022 – 2025 .
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
بينما يتمنى مجلس إدارة الزمالك أن يوفقه الله مع المجلس المنتخب الجديد للنادي الأهلي في القضاء علي أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر .
ومن ناحيه اخري مجلس إدارة نادي الزمالك ينتهز الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس القلعة البيضاء الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك.
القائمة
ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.
وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق والعضوية فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف
ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.
وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.
نتائج الأصوات
نستعرض معكم فرز الأصوات:
الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304
نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400
أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424
الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف
طارق قنديل حصد:18253
محمد الدماطي حصد: 19254
مهند مجدي حصد:17420
محمد الغزاوي حصد:18087
حسام غالي حصد:19225
محمد سراج الدين حصد:18540
الاعضاء تحت السن:
محمد الجارحي حصد:15148
مي عاطف حصد:14200
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