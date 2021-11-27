/663214/المدرب-العام-لبيراميدز-مجبر-على-لعب-مباريات-الأدوار-الأولى-من-الكونفدرالية-بالقائمة-الأولى-وهناك-غيابات-كبيرة

قال أحمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز إن الفريق جاهز تماما لخوض مباراة مانياما الكونغولي التي تقام في الثالثة عصر الأحد على استاد الشهداء بمدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

أوضح المدرب العام أن الفريق مجبر على لعب مباريات الأدوار الأولى من الكونفدرالية بالقائمة الأولى وبالتالي هناك غيابات كبيرة، والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال سيتعامل مع الأمور بالشكل المطلوب والهدف هو تحقيق الفوز في الكونغو والعودة بنتيجة تؤمن بلوغ الفريق لدور المجموعات، وعندها ستكون الإضافات ويلعب بيراميدز بقائمة مكتملة.

شدد على أن الجهاز الفني شاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي ويعلم كل شيء عنه، وهو فريق قوي ومنظم وسيضع الجهاز الفني الخطة المناسبة لمواجهته والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

ووفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، فإن الملاعب التي تكون أرضيتها من النجيل الصناعي مثل ملعب الشهداء، يحق للفريق الضيف خوض تدريبين على الملعب وليس تدريبا واحدا كما هو المتبع في أغلب المواجهات.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلالتسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.