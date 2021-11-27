ريهام سليم تكتب: التمويل العقاري..الحل الأمثل لمواجهه ارتفاع أسعار العقارات الفترة القادمه

/663216/ريهام-سليم-تكتب-التمويل-العقاريالحل-الأمثل-لمواجهه-ارتفاع-أسعار-العقارات-الفترة-القادمه

لاشك إن تنشيط نظام التمويل العقاري يعد هو الحل الأمثل لمواجهة الزيادة المرتقبة في أسعار العقارات، حيث انه لاشك من تراجع الطلب خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المؤشرات العالمية تحذر من موجة ركود تضخمي وهو من أسواء الأزمات التي يمكن أن تصيب الأسواق العالمية، كما أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة على المطورين العقاريين، ولكن في نفس التوقيت فأنه من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية الكافيه، هذا بالاضافه الي ان السوق العقاري في مصر يتحمل مخاطرة البيع على الخريطة، وبالتالي الشركات التي حققت أرقام مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية لن تتمكن من رفع الأسعار وستتحمل الزيادة من هامش أرباحها، أما المبيعات الجديدة فسوف تستفيد بلا شك.

دوت الخليج تعليق ريهام سليم بشأن ارتفاع اسعار العقارات التمويل العقاري كما بدأت أسعار مواد البناء في مصر في الارتفاع بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة لمستويات قياسية مدفوعة بموجة التضخم العالمي الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحه كورونا، مما قد ينعكس بالسلب وبقوه على أسعار الوحدات العقاريه في مصر علي اختلاف انواعها، حيثبلغ متوسط سعر البيع لطن الحديد اليوم الثلاثاء 15,250 جنيها تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز 15,550 جنيها للمستهلك، كما بلغ متوسط سعر بيع الاسمنت نحو 1200 جنيه للطن بزيادة حوالي 37%، وهو مايؤكد ان موجة التضخم التي يشهدها العالم حاليا سيتأثر بها القطاع العقاري بلاشك في شكل زيادة في أسعار العقارات بنسبه زياده قد تصل إلى 25% نظرا للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، هذا بالاضافه الي إرتفاع القيمة السوقيه للأراضي في مصر، ولذلك فإن المرونة التسويقية للشركات ودراسة أساليب جديدة في التسويق ستساهم في تجنب وضع أعباء إضافية على العميل.

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