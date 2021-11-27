/663218/تفوق-للموالح-زيادة-600-ألف-طن-فى-الصادرات-الزراعية

أصدرت وزارة الزراعة، بيانًا بشأن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021.

دوت الخليج ونشير فى السطور التالية ما جاء بشأن أبرز الصادرات الزراعية، التى يتم تصديرها خلال تلك المرحلة التى سبق الإشارة إليها، وإليكم التفاصيل:- إجمالي صادرات مصر الزراعية. صادرات مصر الزراعية وفقًا لبيان الوزارة 1- الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و882 ألف طن 2- تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس 3- صادرات مصر من بنجر العلف 607 ألف 247 طن 4- احتل البصل المركز الرابع من صادرات مصر الزراعية بمقدار 256 ألف و255 طن. 5- إجمال التصدير من العنب بلغ 143 ألف و201 طن. 6- صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 الف و312 طن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تفوق للموالح» زيادة 600 ألف طن فى الصادرات الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.