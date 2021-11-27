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دوت الخليج

وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد «شائعة»

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:” انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لوقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين

وأكد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لوقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بشكل طبيعي دون وقف، بما في ذلك الحوافز والمكافآت طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).