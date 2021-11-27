لأول مرة عالميًا..عرض فيلم «بنات عبد الرحمن» لصبا مبارك بمهرجان القاهرة..اليوم

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دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «بنات عبد الرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

ويتناول فيلم «بنات عبد الرحمن» علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

موعد عرض فيلم بنات عبد الرحمن بمهرجان القاهرة

وينطلق عرض فيلم «بنات عبد الرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تمام الساعة الـ 6:30 مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، فيما سيعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبو حمدان.

قصة فيلم بنات عبد الرحمن

وتدور أحداث الفيلم في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من من صبا مبارك وحنان الحلو وفرح بسيسو ومريم الباشا وغيرهن من النجمات.

جوائز فيلم بنات عبد الرحمن

الجدير بالذكر، أنه فاز بنات عبد الرحمن بجائزتى راديو وتليفزيون العرب ART وروتانا فى منطلق الجونة السينمائى الذى أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية.

كما حصل الفيلم على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، ومنحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي، كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم نيللي بجائزة الهرم الذهبي

في سياق أخر، قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

تابع "حفظي": "نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء، ذلك الأمر الذي ميزها عن فنانات جيلها، وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا".