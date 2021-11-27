/663222/موعد-مباراة-أرسنال-ونيوكاسل-في-الدوري-الإنجليزي

يستضيف أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي عصر السبت اليوم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

وقدم ليفربول لقاء قوي وكبير، واٍتطاع من خلاله أن يحسم اللقاء لصالحة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتهديف مرة أخرى.

وأفتتح ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني عزز جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ويؤكد مينامينو الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

لينتهي اللقاء بفوز كبير وعريض من الريدز على أرسنال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 25 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد الجانرزعند النقطة رقم 20 بالمركز الخامس.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

وسط الملعب: فابيينو، تياجو، تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.

انتهت أحداث مباراة أرسنال وواتفورد بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق المدفعجية، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح سميث رو من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة أمام أعين مشعي الأرسنال على ملعب الإمارات.

ونجح الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط أرسنال من خطف الاضواء في المباراة ليخرج من اللقاء بلقب رجل المباراة، بالرغم من دخولة ومشاركته في اللقاء في الدقيقة الـ 87 بالتصدي وقطع الكرات من هجوم واتفورد المنهال على الأرسنال في الدقائق الأخيرة.

موقف الفريقين في الدوري

ورفع ارسنال بهذا الفوز رصيد إلى النقطة 20 ليحتل بها المركز الخمس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 11 مباراة.

في حين تجمد رصيد واتفور عند النقطة الـ 10 ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تشكيل أرسنال في المباراة:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: تافاريس، جابريل، وايت، تومياسو.

الوسط: سميث روي، لوكونجا، مايتلاند نايلز، ساكا.

الهجوم: أوباميانج، لاكازيت.