/663223/أحمد-حتة-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزارة-الصحة-حول-اجراءات-مواجهة-متحور-كورونا-الجديد-أوميكرون

تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلسن موجها للدككتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، لضمان عدم وصوله إلى مصر .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب أحمد حته بطلب إحاطة بشأن متحور أوميكرون

متحور اوميكرون

وأكد أن تحور الفيروس ليس شيئا جديدا، ومصر خلال الفترة الماضبة نجحت في مواجهة متحور "دلتا" و "دلتا بلس"، إلا أن هناك مخاوف من سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529"، أو ما أطلق عليه متحور "أوميكرون" التي ظهرت في جنوب إفريقيا وهي أكثر قابلية للعدوى وانتشرت بشكل سريع في بعض المدن بجنوب افريقيا وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية.

وطالب بحضور الدكتور خالد عبد الغقار، لمجلس النواب، لشرح الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والرد على أي شائعات حول وجود المتحور بمصر أو إصابة مواطنين به، مشيدا بالإجراءات و التدابير، التي اتخذتها مصر لمنع متحور فيروس كورونا الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" ومنها قراروقف الطيران مع جنوب إفريقيا، واتخاذ إجراءت الكشف والمواجهة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمنافذ الدخول.

ودعا النائب، إلى زيادة منافذ تلقي التطعيمات واللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة وعودة الاجراءات الاحترازية واتخاذ كل السبل لضمان سلامة المواطنين وعدم تفشي الجائحة، خاصة ان المجلس وافق منذ أيام قليلة على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، والذي يعطي لرئيس مجلس الوزراء، اتخاذ كافة التدابير لمواجهة أي وباء.

كما طالب النائب أحمد حته، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر، للتأكد من خلو القادمين من المتحور الجديد وإجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن المتحور أوميكرون.