/663226/الاقتصاد-العالمي-يدخل-مرحلة-الانكماش-بعد-انتشار متحورات-كورونا

حذرت وزارة الصحة المصرية، اليوم، من انتشار متحورات جديدة من فيروس كورونا، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطيات والإجراءات الاحترازية، وقالت الوزارة: إن الإلتزام بالتدابير الصحية بما فيها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي ، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، هو حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار الفيروس.

دوت الخليج

تأثير متحور كورونا على الاقتصاد العالمي

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم ، بعد الإعلان عنه متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا

وعلى الصعيد العالمى، أثر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا قلق عالمي من عودة الاقتصاد الدولي إلى حالة الانكماش مع تزايد احتمالات لجوء كثير من الدول إلى تطبيق سياسة الإغلاق العام.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قلق الولايات المتحدة من عودة الانكماش الاقتصادي ، وتأثيرات المتحورات على الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقالت الوزيرة الأمريكية في مؤتمر صحفي بالبندقية، إن الولايات المتحدة قلقة جدا من ظهور متحورات جديدة تهدد الانتعاش، في ظل اقتصاد عالمي مترابط.

الصحة: 99.5 % من وفيات كورونا لأشخاص لم يحصلوا على التلقيح

ولا يوج حاليا أخطر على الاقتصاد من متحورات كورونا، التي اصبحت تهدد العالم بأسره، وهو ما دعا الوزيرة الأمريكية ان تطالب كافة دول العالم بالتوسع في عمليات التلقيح وأن يضع العالم هدف الوصول إلى حصول 70 % من سكان العالم على اللقاح.

متحورات كورونا أصابت الدول العظمى بالفزع، وحذر وزراء المال في مجموعة العشرين عقب اجتماعهم بمدينة البندقية، من مخاطر انتشار متحورات كورونا.وتأثيراتها على الانتعاش.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي يخرج من الكساد ويبدا مرحلة الانكماش بفضل انتشار اللقاح وتزايد نسبة الحاصلين عليه، فإن شبح الخوف من عودة االنكماش عاد بقوة بعد ظهور المتحورات الجديدة.

وحذرت مجموعة العشرين من استمرار سلالة دلتا في التأثير على الاقتصاد العالمي وخلقها بؤر وبائية ف آسيا وإفريقيا وتزايد عدد المصابين بأوروبا والولايات المتحدة.

انتشار متحورة دلتا فى الولايات المتحدة الأمريكية

وفي الولايات المتحدة تنتشر متحورة دلتا بسرعة في المناطق الأقل حصولا على اللقاح، وهو ما أيدته مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ، روشيل والينسكي، إن نسبة 93 % من المصابين في مناطق لم تحصل على اللقاح، وأن 99.5 % من وفيات كورونا لأشخاص لم يحصلوا على التلقيح.

وبدأت أسعار البترول في الانخفاض بمعدلات خطيرة وصلت 6% أمس السبت ، وذلك على خلفية تدني الطلب على البترول بما يعني أن العالم مقبل على فترة توقف وإغلاق وإنكماش اقتصادي.