مصر للطيران تسير 76 رحلة داخلية ودولية غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة فى بيان اليوم، أنه سيتم تسيير 57 رحلة دولية إلى كل من: "بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، الدار البيضاء، أبوجا، أبوظبى، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبى، كوبنهاجن، أمستردام، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرة".

وأشار البيان إلى أنه سيتم تسيير 19 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط"، فضلا عن 6 رحلات شحن جوى.