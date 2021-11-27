سفير مصر بكوبنهاجن يستعرض تطورات سد النهضة مع مبعوث الدنمارك لمجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء ترتيبات زيارة جنسن المرتقبة للقاهرة، والموضوعات المطروحة لتناولها مع الجانب المصرى حول موضوعات مجلس الأمن على ضوء الرغبة الدنماركية فى الانفتاح خلال الفترة المقبلة على القارة الإفريقية والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الصدد، على ضوء توليه مهمة الترويج لملف عضوية الدانمارك غير الدائمة فى مجلس الأمن للفترة 2025- 2026.

وفى هذا السياق، عرض السفير المصرى آخر التطورات والإنجازات التى تشهدها مصر فى العديد من المجالات لا سيما الاقتصاد والبيئة والطاقة والصحة والبنية التحتية وحقوق الإنسان، علاوة على تبادل النظر حول التطورات الإقليمية وقضية سد النهضة.

ومن جانبه، قدّم المبعوث الدنماركى التهانى للسفير المصرى بمناسبة توليه مهام منصبه، كما قدّم أيضا التهنئة على ضوء إستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى بشرم الشيخ العام القادم 2022، مؤكدا على تطلعهم للتعاون مع مصر فى الجوانب الفنية والموضوعية على شاكلة ما تم هذا العام مع الرئاسة البريطانية للمؤتمر الأخير الذى عقد بجلاسجو.