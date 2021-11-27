عاجل.. السيسى يوجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر من خلال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

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