انطلاق حملة احميها من الختان فى 10 محافظات

جدة - نرمين السيد - أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم السبت، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك فى 10 محافظات ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهى "الغربية، دمياط، كفر الشيخ، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، الوادى الجديد".





وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، فى تصريح، أن الحملة تستمر لمدة 3 أيام وتهدف إلى نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل التعلقة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة. وأوضحت أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامنًا مع حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى إبريل الماضى، بالإضافة إلى تناول الرسائل المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث.

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