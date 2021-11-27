بعد الفوز في انتخابات الأهلي.. مرتضى منصور يهنئ «الخطيب» ومجلسه

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة 2022 - 2025، متمنيا أن يوفقهم الله مع المجلس المنتخب الجديد فى القضاء على أى فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر.

وأضاف البيان، مجلس إدارة نادي الزمالك ينتهز الفرصة للتعبير عن شكرة علي مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية فى وفاة المغفور له المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك .

وأعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النادى التى جرت أمس، الجمعة، عن فوز قائمة محمود الخطيب.

ويتكون تشكيل مجلس إدارة النادى الأهلى الجديد، الذى سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي:

محمود الخطيب: رئيسًا.

العامرى فاروق: نائبًا للرئيس بالتزكية بعد حصوله على ما يزيد عن 25‎%‎ من نسبة الأصوات وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادى "19472" صوتا.

خالد مرتجي: أمينًا للصندوق.

العضوية فوق السن: الدكتور محمد شوقى وطارق قنديل ومحمد الغزاوى ومحمد الدماطى وحسام غالى ومهند مجدى ومحمد سراج.

العضوية تحت السن: محمد الجارحى ومى عاطف.