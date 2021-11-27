انطلاق موقع «برلماني» تجريبيا الأربعاء المقبل.. أضخم بوابة صحفية لتغطية أخبار البرلمان

ينطلق موقع "برلماني" الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر في "بث تجريبي"، ليقدم وجبة إخبارية دسمة عن كل ما يتعلق بالشأن البرلماني والسياسى في مصر، في تغطية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ والدوائر المختلفة لأعضاء المجلسين، وكذلك الأحزاب والحركات السياسية على مدار اللحظة.

ويضم موقع "برلمانى" الذى ترأس تحريره الزميلة إحسان السيد، مجموعة من الشباب أصحاب الخبرات وعدد من الصحفيين المتخصصين كل فى فرعه، كما يتبنى سياسة تحريرية تهدف إلى التعاون مع مختلف الهيئات والنقابات لمناقشة القوانين واللوائح الداخلية، إلى جانب طرح وجهات النظر المختلفة بحيادية تامة دون تحيز، ونشر الأحكام القضائية المختلفة وتحليلها.

ومن المنتظر أن يكون "برلماني" أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلسى النواب والشيوخ في مصر، ويتضمن متابعة إخبارية متكاملة من أخبار وتقارير وتحليلات وتحقيقات ليس ذلك فحسب بل سيفتح الباب أمام القراء للتفاعل مع أخبار مجلسى النواب والشيوخ وكل ما يتعلق بالشأن السياسى وتقديم أفكارهم واقتراحاتهم حول تبويب وشكل الموقع.

ويقدم "برلماني" في ثوبه الجديد متابعة شاملة لحظة بلحظة لمجلسى النواب والشيوخ والمشهد السياسى، وكذلك تقارير وتحقيقات وتحليلات معمقة عن أبرز التشريعات والقوانين، وكذلك تغطية دسمة وشاملة للجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة، كما يقدم تعديلات القوانين والتشريعات أولًا بأول بالتزامن مع إقرارها من قبل الأعضاء، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لكل تحركات الأحزاب المصرية في الشارع السياسى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية.

"برلمانى" بشكله الجديد يهتم بإعتباره أكبر وكالة أنباء متخصصة لأخبار مجلسي النواب والشيوخ، بتعريف المواطنين بالقوانين والتشريعات والمقترحات والتعديلات التي تُجرى تحت القبة، وآخر التربيطات والتحالفات داخل البرلمان وجهود النواب المنتخبين المبذولة وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات، بالإضافة إلى تبسيط وشرح القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء، وطرح أى مقترحات أو تعديلات من شأنها أن تكون دعما للصالح العام.

وفيما يتعلق بالنواب والدوائر المختلفة بالمحافظات، يقدم "برلماني"، مفاجآت جديدة تتعلق بالقضايا المختلفة بالدوائر في شتى محافظات الجمهورية، وذلك في محاولة لكي يتصدر "برلماني" المرجعية الأولى والوحيدة للنواب والقراء، وحلقة الوصل بين الشعب ونوابه المنتخبين.

ويتناول موقع "برلماني" كل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ من خلال رصد وتحليل ومحاولة إيجاد حلول جادة لمشاكل الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية إلى جانب تقديم معالجات قوية تتعامل مع كافة الظواهر وإعداد وجبة دسمة عن كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعي إلى جانب ربط الحدث بالجانب القانونى وعناصره التيبوغرافية من رسوم وجداول وصور وفيديوهات وانفو وإحصاءات وغيرها.

ويقدم "برلماني" معالجات قوية معتبرة تتعامل مع الظواهر كافة كما يقوم بطرح ومناقشة وتحليل مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة لمجلسى النواب والشيوخ إلى جانب تقديم كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعي.