رئيس الوزراء: رواد الأعمال يمارسون دورًا هامًا في تعزيز بيئة الاستثمار

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تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورًا حيويًا في دفع خطط التنمية، وتلبي طموحات الشباب المصري نحو الابتكار والمعرفة.

دوت الخليج

مدبولي: رواد الأعمال يمارسون دورًا هامًا في تعزيز بيئة الاستثمار

وتجول الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بين أجنحة الشركات الناشئة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات جديدة ومنتجات متميزة، تضمنت شركة "توليما فارمز"، وهي شركة رائدة تنفذ أحدث الممارسات الزراعية، والتي تهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة من خلال استخدام تقنيات تنفذ لأول مرة في مصر، لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من خلال الزراعة في البيوت الزجاجية التي يتم التحكم فيها مناخيًا، والزراعة العمودية من خلال مزارع الحاويات.

شركة "Vortex Robotics" تعمل على إنتاج وتصنيع أجهزة روبوت بكامير

كما تفقد جناح شركة "Vortex Robotics" التي تقوم بإنتاج وتصنيع أجهزة روبوت بكاميرا للاستخدام في عمليات الاستكشاف والبحث العلمي تحت المياه، وشركة "Seavo" التي تعمل في مجال تطوير صناعة المركبات البحرية الصغيرة من خلال بطاريات كهرباء قابلة لإعادة الشحن بديلاً عن استخدام الوقود التقليدي، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث وحماية الحياة البحرية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح شركة "Biomix" التي طورت روبوتاً طبياً يقوم بقراءة العلامات الحيوية للمريض، ويعمل على سرعة التشخيص واقتراح العلاج المناسب، وكذا جناح شركة "Banlastic" التي تعالج مشكلة التلوث البلاستيكي، وتهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، من خلال تقديم منتجات متعددة بديلة للبلاستيك، وأيضاً جناح شركة "Bio Business" لتصميم وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية ذات الحلول الإلكترونية المتقدمة الخاصة بالتنفس الصناعي وقياس نسبة الأكسجين، حيث أشاد رئيس الوزراء بهذه المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية حالياً، خاصةً الاحتياج الفعلي إلي التوسع في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي محلياً، موجهاً بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود.

كما شملت أجنحة الشركات الناشئة التي زارها جناح شركة "Hand in Hand" التي تقوم بتصنيع الأجهزة التعويضية مثل الأطراف الصناعية باستخدام تقنية ثلاثية الابعاد، وشركة "Nureab" التي تقدم أجهزة مبتكرة لإعادة التأهيل الحركي لتسريع عملية تعافي المرضى من الإعاقات الحركية، وشركة "Confab" التي حصلت على براءة اختراع في إنتاج نوع من الملابس الطبية الآمنة والمعقمة والمصنعة من الشاش الطبي الضاغط لمرضى الحروق.

كما تفقد جناح شركة "مزارع" وهي منصة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية الزراعية في مصر تهدف إلى توصيل أصحاب المزارع بالتجار والمُسوقين وأصحاب الشركات الغذائية لشراء محصولهم، وتقديم تسهيلات تمويلية لصغار المزارعين، وشركة "Breadfast" وهي شركة تصنيع مختلف أنواع المخبوزات، بالإضافة إلى أنها تمتلك تطبيقاً لتسويق منتجات العناية الشخصية والمنتجات المنزلية والأغذية.

كما تم شرح عدد من العروض التقديمية الخاصة بأصحاب الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها في السوق المصرية، وتسعى لتوسع نشاطها خلال المرحلة المقبلة، ومنها "نواة" للأبحاث العلمية، وهو مركز بحثي مصري يخدم قطاع البحث العلمي، ويُلبي احتياجات الشركات والأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بتحليل العينات، سواء كانت عينات لخامات دوائية أو مواد كيماوية والحائزة على جائزة Africa Business Heroes، وشركة "Klickit" التي تقدم خدمات مالية تُساعد في عمليات الدفع والتحصيل وإدارة الأموال للمؤسسات التعليمية من خلال منصة اليكترونية، ويتم من خلالها تحويل المدفوعات الرقمية للكيانات التعليمية العامة والخاصة في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

كما تم شرح عرض تقديمي خاص بشركة "علاجي" والتي تعمل كحلقة وصل بين الأفراد ومقدمي الخدمات الصحية من خلال تطبيق إلكتروني، وتصل الخدمات التي تقدمها الشركة لأكثر من 200 ألف مستخدم وشركة "Go Fuel" المتخصصة في توفير الوقود إلى مختلف الجهات، التي تمتلك أسطول سيارات بدلاً من التوجه لمحطات الوقود لتيسير حركة النقل الداخلي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتلك المشروعات والأفكار والمقترحات التي طرحها رواد الأعمال، الذين يمارسون دورًا هامًا في تعزيز بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد دور تلك الشركات وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة ورائدة للسوق المحلية، مؤكداً مواصلة الهيئة العامة للاستثمار تقديم كافة سبل الدعم لمشروعات الشركات الناشئة سواء فنياً أو إدارياً وحل أي تحديات قد تواجه تلك الشركات في خططها المستقبلية للتوسع.

من جانبه أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن استضافة الهيئة لهذه الفعالية جاء في إطار الحرص على توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، واتاحة الفرص أمام شباب مصر الواعد، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم على العمل والإبداع، وتوسيع دائرة أعمالهم لتشمل كافة محافظات الجمهورية، والتي تمثل نقطة البداية لانطلاق شركاتهم إقليميا ودولياً.