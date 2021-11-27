/663229/عبد-الناصر-بكر-تنسيق-دائم-بين-التنظيم-النقابي-وإدارة-الشركة-لمصلحة-العمال

كرم مجلس إدارة شركة سيمكس مصر "أسمنت أسيوط (Cemex)"، برئاسة كارلوس جونزالز، الرئيس التنفيذي، العاملين من أصحاب الهمم "تعيينات الـ٥٪؜"، بحضور المهندس وفيق بشارة، نائب رئيس الشركة، وجميع رؤساء القطاعات، وعبد الناصر بكر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، رئيس اتحاد عمال أسيوط.

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وخلال حفل التكريم، أثنى الرئيس التنفيذي، كارلوس جونزالز، على جهود العاملين بالشركة عامة، وأصحاب الهمم على وجه الخصوصو، لاسيما خلال الفترة الصعبة التي واجهت صناعة الأسمنت.

وقال: ما كان للشركة أن تستمر وتحقق هذا النجاح، إلا بتعاون الجميع إدارة وعمال وتنظيم نقابي، ، مثمنا دور النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب، في تهيئة الأوضاع بين العاملين وإدارة الشركة، مؤكدا أن ذلك ساهم في توفير الجو المناسب للتعاون المشترك واستقرار الأوضاع.

عبد الناصر بكر: تنسيق دائم بين التنظيم النقابي وإدارة الشركة لمصلحة العمال

من جانبه وجه عبد الناصر بكر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، أمين عام نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب، الشكر لإدارة الشركة والقائمين على تكريم أصحاب الهمم، والثناء عليهم بالشركة، مثمنا تقدير إدارة الشركة للعاملين والالتزام بنسبة الـ5%. وأشار إلى التنسيق الدائم بين التنظيم النقابي وشركة سيمكس، موجها الشكر للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والإدارة الطبية، على ما قاموا به من جهد متميز ومستمر للحفاظ على الجميع، خصوصا خلال فترة فيروس كورونا، ومنح جميع العاملين اللقاح بأنواعه داخل مقر الشركة.

وقال عبد الناصر بكر: أسمنت أسيوط "شركة نموذجية" في إدارة أزمة فيروس كورونا مع عمالها، دون تفرقة بين العاملين، متابعا: لم يتأثر صاحب مرض مزمن أو مصاب بأي خصم من راتبه ولو جنيه واحد، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الشركة لم تنه خدمة أي عامل وتحملت كافة الأعباء حرصا على العاملين خلال فترة تواجدهم داخل منازلهم.