/663227/ممثل-الأغلبية-يهنئ-النائب-محمد-الجارحي-لفوزة-بعضوية-مجلس-إدارة-النادي-الأهلي

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ،الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لفوزه بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن.

دوت الخليج يرصد تهنئة ممثل الاغلبية للنائب محمد الجارحي النائب محمد الجارحي وأضاف رشاد فى برقية الهتنة،” الأخ والصديق الغالي النائب محمد الجارحي أعبر لكم عن مدى فخري وسعادتي بفوزكم بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي العريق؛ الذي يمثل واحدًا من أكبر وأعظم الأندية في أفريقيا والعالم. واختتم المهندس |أشرف رشاد، “خالص تهانينا وأطيب تمنياتنا لكل أعضاء مجلس الإدارة على تلبية طموحات الجمعية العمومية التي منحتكم ثقتها العظيمة الغالية”.

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