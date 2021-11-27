تعرف على أبرز تصريحات كيروش في مؤتمر اليوم قبل السفر إلي قطر استعداداً لكأس العرب

/663232/تعرف-على-أبرز-تصريحات-كيروش-في-مؤتمر-اليوم-قبل-السفر-إلي-قطر-استعدادا-لكأس-العرب

عقد كارلوس كيروش مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر والربع ظهر اليوم السبت المدير الفني للمنتخب الوطني بفندق الإقامة قبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المدير الفني للمنتخب:” لا أريد أن يفهم كلامي بشكل خطاء، ولكن هذه مباريات تقام لتجهيز فريق قوي لكأس العالم، نحن نريد لاعبين تكون بمستوي مميز، وانضم لاعبين في سن صغير لنعطيها خبيرات أكثر، ومن الصعب اننا نستدعي لاعبي بيراميدز والمصري.

وتابع:”مباراة كأس العرب هامة ولكن نسعي من خلالها الفوز بدون اللاعبين المحترفين، وقمنا بحضور مباريات كثيرة ولدينا ثقة كبيرة في القائمة.

ووأصل:” نحن سوف نذهب لحصد الفوز، أنا متواجد هنا من اجل اسم مصر مش علشان اسمي أو حاجة شخصية.

وأستكمل:” بطولة أمم افريقيا حاجة لاسم مصر وبطولة هامة.. ولكن الأساس لمصر كأس العالم.. عندنا مباريات بطولة إفريقيا وكأس العالم في نفس السنة هذا مهم.

سؤال ماذا تريد بطولة إفريقا او كأس العالم

وعن سؤال ماذا تريد بطولة إفريقا او كأس العالم، اردف:” اريد حصد الأثنين والتي سوف تجعل اسم مصر كبير وسط منتخابات العالم”.

بطولة أمم إفريقيا

ووأصل:” في التوقيت الحالي تم إرسال قائمة لبطولة إفريقا بتواجد 40 لاعب، ومن الممكن أن نغير في حالة الاصابات.. كل حاجة مفتوح ولكن الهدف هو كأس العالم عندما اراي شخص مثل محمد صلاح سوف ينضم للمنتخب، بينما اشاهد جميع المباريات حتي اذا كان اللاعبين ليس يخوضون مباريات إقريقيا مع أنديتهم”.

سؤال عن الدوري المصري

وعن الدوري المصري، رد قائلاً:” من الصعب أن اعطيي رائي في ذلك الوقت، الدوري الممتاز مثل منتخب مصر حالياً، لم اري جماهير في المدرجات مثل” الأكل ملهوش طعم بدون الجماهيرليس لة طعم، ممكن تاكل ولكن ليس له طعم.. نشاهد الاستاد بدون جماهير، وذلك بسبب الكرورنا هذا ليس جيد الناس تحب الكورة، لايوجد مفيش حماس في المدرجات، هي دي الكرة الحقيقة”.

ووأصل:” اللاعبية بتعمل اكتر حاجة لديها في المنتخب الوطني”.

وأردف:” تم التواصل مع محمود تريزيجية لاعب استون فيلا الإنجليزي وهو يتدرب بشكل جيد، وباب المنتخب الوطني مفتوح له في جميع الأوقات.

طارق حامد

وأستكمل:” إذا كان لدي كل أسبوع مباراة سوف أضم لاعبين جدد، وطارق حامد من الممكن أن ينضم في أي وقت”.

وقال:” أريد من الجماهير المصرية ان تعطي للاعبين الجديدة دعم مستمر، من الممكن أن اغادر اليوم او غداً ولكن أريد تشكيل قوام جيده استعداداً للفترة المقبلة”.