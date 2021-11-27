/663234/محمد-الجارحي-خدمة-الأهلي-مش-مرتبطة-بالوجود-في-مجلس-الإدارة

فاز النائب محمد الجارحي بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن، وحسم الجارحي أحد مقاعد العضوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد الجارحي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” عاوز أوجه التحية لشباب الأهلي عمر ربيع ياسين و عبد الله ضياء العياشي ومحمد رأفت الهنداوي إللي عملوا نتائج يفتخروا بيها كلهم أصدقائي واخواتي الصغيرين وكنت سعيد جدا بوجودهم في المنافسة وبأفكارهم وتفاعلهم مع الانتخابات وهيفضل النادي الأهلي بيتنا الكبير يسع الجميع ويستوعب الكل.. خدمة الأهلي مش مرتبطة بالوجود في مجلس الإدارة ودايما أفكارهم مرحب بيها وده اللي اتعودنا منهم عليه ومرة تانية بوجه لهم التحية وبتمنالهم التوفيق في كل خطواتهم

وحصد محمد الجارحي 15148 صوت، وفاز جميع أفراد قائمة الخطيب الاعضاء فوق السن وتحت السن، وشهد منصب أمين الصندق منافسة شرسة بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي، قبل أن يحسمها الأول لصالحة بعد تفوقة بالصناديق الأخيرة.

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.