/663237/تعرف-على-تفاصيل-الاجتماع-الفني-لمباراة-مانياما-وبيراميدز

عقد اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة إيه إس مانياما والمقرر لها الثالثة من عصر الأحد على استاد الشهداء بمدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم خلال الاتفاق على جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يتحرك الفريقان من فندق الإقامة نحو ملعب اللقاء قبل ساعتين من الانطلاق، عند الواحدة على أن يصل الفريقان قبل ساعة ونصف من بداية المباراة.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز القميص الرمادي والشورت والجوارب البيضاء، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، وسيظهر نادي مانياما بالأخضر في الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على أن المباراة ستكون بدون حضور جماهيري في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب إداري الفريق، وعاطف شادي المنسق الإعلامي.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلالتسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.