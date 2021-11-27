المحافظات مستمرة فى استعادة دور الدولة وإزالة التعديات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - واصلت الجهات المختصة، فى جميع محافظات الجمهورية، إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية، ومجرى نهر النيل، حيث تم إزالة 20 ألف حالة تعد على النيل والترع والمصارف وأملاك الرى خلال الموجة الـ18 لإزالة التعديات.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود المحافظات فى هذا الصدد. ونفذت محافظة القليوبية 580 قرار إزالة للمخالفات على 45514 م، أما بنى سويف فقد تم تنفيذ 788 قرارا منذ 6 نوفمبر، وتنفيذ إزالة لـ 906 تعديات على أملاك الدولة فى سوهاج، و984 على 228 ألف متر واسترداد 497 فدانا بالشرقية.

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