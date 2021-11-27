وزير التعليم العالى: المجالس النوعية تضم نخبة مُتميزة من العلماء والخبراء

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمُقررى المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أحمد مجدى جبر المُشرف على المجالس النوعية، ورؤساء المجالس النوعية، والقائمين بأعمال نواب رئيس الأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المجالس النوعية التى تضم نُخبة مُتميزة من العلماء والخبراء المصريين، لتقديم خبراتهم وأبحاثهم إلى صانعى القرار فى صورة دراسات استراتيجية ومستقبلية وتقارير وبيانات مُستقلة عن الموضوعات المُرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، للنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر، موجهًا بضرورة التكامل والتعاون بين جميع أعضاء المجالس، وارتباط الدراسات التى يتم إعدادها بالقضايا الهامة ذات الأولوية للدولة.

وأشار الدكتور محمود صقر، إلى أن المجالس النوعية تُعتبر وعاء الفكر ومركز المعرفة، حيث أنها تعُد الكيان المنوط به توجيه السياسات المستقبلية فى التخصصات العلمية المختلفة على المستوى القومى، فى ضوء التغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا على أهمية تعظيم دور المجالس النوعية والاستفادة من الخبرات المتميزة لأعضائه، للارتقاء بمنظومة البحث العلمى، ولتقديم نتاج خبراتهم وأبحاثهم ودراساتهم إلى صانعى القرار.

ناقش المجلس مُقترح إعداد استراتيجية لمجابهة التغيرات المُناخية فى مجالات "الزراعة والغذاء والصحية والبيئة والطاقة والمياه والسكان والاقتصاد"، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المُتحدة لتغير المناخ COP 27 "قمة المناخ"، والمُقرر إقامته فى مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال قمة قادة العالم فى نوفمبر الجارى، أن مؤتمر COP 27 سيكون نيابةً عن القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يتكون من 20 مجلس نوعى مُتخصص فى مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويتكون كل مجلس من 15 عضوًا "بحد أقصى" ليبلغ إجمالى أعضاء المجالس نحو 300 فردًا، وتضم المجالس النوعية نُخبة مُتميزة من العلماء والخبراء المصريين مُمثلين عن الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية والبحثية ورجال الصناعة.

وتعُد المجالس النوعية مرجعية علمية لجميع مؤسسات الدولة فى مجالات "الصحة والزراعة والغذاء والدواء والبيئة والمياه والرى والطاقة والثقافة والاجتماع والإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والنقل والاتصالات والصناعة والبترول والثروات المعدنية والاستشعار من البُعد والدراسات المُستقبلية وإدارة المخاطر ودراسات سياسات التعليم والبحث العلمى".

وتهدف المجالس النوعية إلى المُساهمة فى رسم السياسات بتقديم الدراسات المُستقبلية والاستشارة العلمية للجهات المعنية، وإجراء الدراسات الموجهة والمُتخصصة بناءًا على طلبات من الوزارات أو تكليفات من جهات صُنع القرار، وتقوية الروابط العلمية مع الأكاديميات المُناظرة والهيئات العلمية المحلية والدولية، ونقل الخبرات للعناصر المُتميزة من الأجيال الجديدة التى يتم ضمها للمُشاركة فى المجالس النوعية، والقيام بإعداد دراسات استراتيجية فى المجالات المًختلفة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ذات الأولوية للدولة، وذلك بُناءًا على الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ورؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030