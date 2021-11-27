محافظ أسوان: دعم جهود إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول

جدة - نرمين السيد - أعطى أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بتقديم كافة التسهيلات والتيسرات لدعم الجهود المبذولة لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التى تعرضت للانهيار الكلى من جراء السيول التى تعرضت لها مدينة أسوان مؤخرا، وأيضاً أعمال الترميمات والأسقف للانهيارات الجزئية.





وشدد المحافظ خلال بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان اليوم، على تواصل قوافل الخير لدعم هذه الأسر بالمساعدات الغذائية والعينية على أرض الواقع، بمتابعة من اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لاحتواء تداعيات السيول برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ.

وأوضحت نائب المحافظ، خلال البيان، بأن العمل يجرى على قدم وساق داخل 14 قرية ومنطقة سكنية حيث يتم المتابعة من أعضاء اللجنة لجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والتى تقوم بأعمال الإنشاءات الكلية أو الجزئية طبقاً للمعاينات التى تمت من مديرية التضامن الإجتماعى.

ولفتت إلى أن المحافظة قامت من جانبها بتقديم يد العون للمجتمع المدنى بتوفير كميات من مواد البناء لإنجاز جميع الأعمال فى أقرب وقت ممكن بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة لأهالى المنطقة، وبالتالى توفير حياة كريمة لكافة الأسر المقيمة بها، علاوة على ضبط آلية توزيع المساعدات طبقاً للحصر الفعلى للأسر المتضررة.