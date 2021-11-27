وزيرة التخطيط تزور معرض لوحات أطفال مستشفى 57357 (صور)

جدة - نرمين السيد - زارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعرض الفنى الذى نظم، لعرض لوحات أطفال مستشفى 57357، وذلك بحضور عددٍ من الشخصيات العامة والفنية والثقافية.





وتفقدت هالة السعيد، وفقا لبيان صحفى، المعرض حيث أبدت إعجابها الشديد بالأعمال الفنية لأطفال وشباب مستشفى 57357. وقالت السعيد إن الفن يمثل أداة علاجية رائعة، موضحة أن المعرض يسهم فى مشاركة الأطفال أفكارهم وطموحاتهم لتخطى هذا المرض، مما يسهم فى تسريع مرحلة التعافى منه، متابعه أن فكرة تخصيص العائد من بيع تلك اللوحات التى صممها الأطفال لصالح مستشفى سرطان الأطفال يرفع روح المشاركة والدعم لدى الأطفال. وأكدت السعيد على دور الفن والإعلام فى التوعية بالوقاية من المرض وكذلك طرق العلاج ودعم المرضى، موضحة أن اختيار مكان كوسط البلد لإقامة المعرض يمثل نقطة تميز لإبراز المنطقة وما بها من تطوير تاريخى وفنى.

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