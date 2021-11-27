مدبولى يوجه بتقديم الدعم لشركات تصنيع أجهزة التنفس الصناعى وقياس الأكسجين

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلى عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورًا حيويًا فى دفع خطط التنمية، وتلبى طموحات الشباب المصرى نحو الابتكار والمعرفة.





وتجول الدكتور مصطفى مدبولى يرافقه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بين أجنحة الشركات الناشئة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات جديدة ومنتجات متميزة، تضمنت شركة "توليما فارمز" وهى شركة رائدة تنفذ أحدث الممارسات الزراعية، والتى تهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة من خلال استخدام تقنيات تنفذ لأول مرة فى مصر، لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من خلال الزراعة فى البيوت الزجاجية التى يتم التحكم فيها مناخيًا، والزراعة العمودية من خلال مزارع الحاويات.

كما تفقد جناح شركة "Vortex Robotics" التى تقوم بإنتاج وتصنيع أجهزة روبوت بكاميرا للاستخدام فى عمليات الاستكشاف والبحث العلمى تحت المياه، وشركة "Seavo" التى تعمل فى مجال تطوير صناعة المركبات البحرية الصغيرة من خلال بطاريات كهرباء قابلة لإعادة الشحن بديلاً عن استخدام الوقود التقليدى، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث وحماية الحياة البحرية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح شركة "Biomix" التى طورت روبوتاً طبياً يقوم بقراءة العلامات الحيوية للمريض، ويعمل على سرعة التشخيص واقتراح العلاج المناسب، وكذا جناح شركة "Banlastic" التى تعالج مشكلة التلوث البلاستيكى، وتهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام فى مصر، من خلال تقديم منتجات متعددة بديلة للبلاستيك، وأيضاً جناح شركة "Bio Business" لتصميم وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية ذات الحلول الإلكترونية المتقدمة الخاصة بالتنفس الصناعى وقياس نسبة الأكسجين، حيث أشاد رئيس الوزراء بهذه المنتجات التى تحتاجها السوق المصرية حالياً، خاصةً الاحتياج الفعلى إلى التوسع فى تصنيع أجهزة التنفس الصناعى محلياً، موجهاً بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود.

كما شملت أجنحة الشركات الناشئة التى زارها جناح شركة "Hand in Hand" التى تقوم بتصنيع الأجهزة التعويضية مثل الأطراف الصناعية باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، وشركة "Nureab" التى تقدم أجهزة مبتكرة لإعادة التأهيل الحركى لتسريع عملية تعافى المرضى من الإعاقات الحركية، وشركة "Confab" التى حصلت على براءة اختراع فى إنتاج نوع من الملابس الطبية الآمنة والمعقمة والمصنعة من الشاش الطبى الضاغط لمرضى الحروق.

كما تفقد جناح شركة "مزارع" وهى منصة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية الزراعية فى مصر تهدف إلى توصيل أصحاب المزارع بالتجار والمُسوقين وأصحاب الشركات الغذائية لشراء محصولهم، وتقديم تسهيلات تمويلية لصغار المزارعين، وشركة "Breadfast" وهى شركة تصنيع مختلف أنواع المخبوزات، بالإضافة إلى أنها تمتلك تطبيقاً لتسويق منتجات العناية الشخصية والمنتجات المنزلية والأغذية.

كما تم شرح عدد من العروض التقديمية الخاصة بأصحاب الشركات الناشئة التى تقدم خدماتها فى السوق المصرية، وتسعى لتوسع نشاطها خلال المرحلة المقبلة، ومنها "نواة" للأبحاث العلمية، وهو مركز بحثى مصرى يخدم قطاع البحث العلمى، ويُلبى احتياجات الشركات والأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بتحليل العينات، سواء كانت عينات لخامات دوائية أو مواد كيماوية والحائزة على جائزة Africa Business Heroes، وشركة "Klickit" التى تقدم خدمات مالية تُساعد فى عمليات الدفع والتحصيل وإدارة الأموال للمؤسسات التعليمية من خلال منصة اليكترونية، ويتم من خلالها تحويل المدفوعات الرقمية للكيانات التعليمية العامة والخاصة فى مصر وعلى المستوى الإقليمى.

كما تم شرح عرض تقديمى خاص بشركة "علاجى" والتى تعمل كحلقة وصل بين الأفراد ومقدمى الخدمات الصحية من خلال تطبيق إلكترونى، وتصل الخدمات التى تقدمها الشركة لأكثر من 200 ألف مستخدم وشركة "Go Fuel" المتخصصة فى توفير الوقود إلى مختلف الجهات، التى تمتلك أسطول سيارات بدلاً من التوجه لمحطات الوقود لتيسير حركة النقل الداخلى.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتلك المشروعات والأفكار والمقترحات التى طرحها رواد الأعمال، الذين يمارسون دورًا هامًا فى تعزيز بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد دور تلك الشركات وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة ورائدة للسوق المحلية، مؤكداً مواصلة الهيئة العامة للاستثمار تقديم كافة سبل الدعم لمشروعات الشركات الناشئة سواء فنياً أو إدارياً وحل أى تحديات قد تواجه تلك الشركات فى خططها المستقبلية للتوسع.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن استضافة الهيئة لهذه الفعالية جاء فى إطار الحرص على توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، واتاحة الفرص أمام شباب مصر الواعد، وتوفير الإمكانات اللازمة التى تتيح لهم تنمية قدراتهم على العمل والإبداع، وتوسيع دائرة أعمالهم لتشمل كافة محافظات الجمهورية، والتى تمثل نقطة البداية لانطلاق شركاتهم إقليميا ودولياً.