عاجل- إجراءات وتوجيهات جديدة من الصحة بشأن مستجدات أوميكرون (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، اجتماعا بمقر عام ديوان وزارة الصحة والسكان، للجنة العلمية المشتركة بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، لمتابعة مستجدات متحور فيروس كورونا "أوميكرون".





وبحسب بيان اليوم، ووجه الوزير، خلال الاجتماع بزيادة عدد العينات التى يتم فحصها من خلال التسلسل الجينى للفيروس فى جميع محافظات الجمهورية، خصوصًا فى المحافظات ذات التردد السياحى المرتفع، لرصد أى تحورات، مشددًا على الانعقاد الدائم للجنة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا.

وأشار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، إلى أهمية التنسيق المستمر بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومى للبحوث، لدراسة أى تحورات جديدة للفيروس.

كما وجه خلال الاجتماع بالتوسع فى نقاط ومراكز تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد لتطعيم المواطنين فى المناطق ذات الكثافة المرتفعة والأكثر ازدحاما، وذلك ضمن من خطة الوزارة للتوسع فى توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين وتأمين التجمعات ذات الكثافة، حفاظا على مكتسبات الدولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وأكد الوزير، الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُنفذة بالحجر الصحى بجميع منافذ دخول البلاد، مشددا على أهمية التطبيق الدقيق لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى صدرت بالأمس والتى تتضمن إجراء اختبار فحص الحامض النووى السريع للقادمين من دول "جنوب إفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوى، موزمبيق، ناميبيا، إسواتينى"، عن طريق الرحلات غير المباشرة "ترانزيت" للسفر لدول أخرى، وحال ثبوت إيجابية الفحص لأى حالة يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما من تمثل مصر وجهتهم النهائية سوف يتم إجراء اختبار فحص الحامض النووى السريع، وحال ثبوت إيجابية الاختبار يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، وإذا ثبتت سلبية الاختبار يتم حجره ذاتياً لمدة 7 أيام، على أن يتم إجراء فحص pcr فى نهاية مدة الحجر، ويتم متابعته لمدة 7 أيام من خلال فريق الحجر الصحى لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس.

وخلال الاجتماع أكد جميع أعضاء اللجنة العلمية، أن اللقاحات والالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد البدنى وارتداء الكمامات واستخدام مطهرات الأيدى، ما زالت هى حائط الصد الأول للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.