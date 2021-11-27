القاهرة: إزالة 1264 عقارا بعزبة أبوقرن وتسكين 3669 أسرة بمشروع معا

جدة - نرمين السيد - صرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن والتى تعد ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة بحى مصر القديمة، قد أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من إزالة 1264 عقارا، كما وصل إجمالى الأسر التى تم إخلائها 3669 أسرة وتم تسكينهم بوحدات بديلة مجهزة بمشروع «معا» بحى السلام.





يأتى ذلك فى إطار السعى الدائم للارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر وراقى يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا فى بيئة آمنة. وأكدت عبدالمنعم أن أعمال الإزالة تجرى بشكل آمن وتتم الأعمال بمشاركة القوات الشرطية والإدارات المعنية والأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة والمنطقة الجنوبية ويتم تسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة. وأِشارت عبدالمنعم، إلى أن إزالة عزبة أبوقرن تأتى فى إطار السعى الدائم من القيادة السياسية لتطوير المنطقة بالكامل وإضفاء الطابع الحضارى والجمالى عليها، وتنفيذ المشروع القومى والحضارى العملاق «مشروع تلال الفسطاط»، وهو أكبر متنفس أخضر على مستوى محافظة القاهرة، مؤكدة على وجود اهتمام كبير وأولوية لهذا المشروع، والسعى الدائم للمساهمة فى توفير حياة كريمة لكل مواطن، وسكن راق بمجتمع متحضر، ومتوفر به كل الخدمات المجتمعية تليق به.

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