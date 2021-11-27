جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان صحفى، أن من ضمن المركبات 414 ألف مركبة للنقل الثقيل، و252 ألف مركبة ربع نقل و257 ألف سيارة ملاكى و29 ألف مركبة من سيارات النقل الخفيف و12 ألف مركبة من الأنواع المختلفة الأخرى للمركبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبور 964 ألف مركبة عبر أنفاق 3 يوليو (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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