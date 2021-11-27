الشرطة الإيطالية تداهم مكاتب نادي يوفنتوس: تحقيقات بشأن التعاقدات

قالت ممثلة للادعاء إن شرطة الأموال العامة الإيطالية فتشت مكاتب نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم في مدينتي تورينو وميلانو بحثاً عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين خلال الفترة ما بين 2019 و2021، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويوفنتوس هو أكثر أندية إيطاليا نجاحاً بعد فوزه بلقب الدوري المحلي 36 مرة وتتداول أسهمه في بورصة ميلانو بينما تملك إكسور القابضة حصة الأغلبية في أسهمه.

وقالت آنا ماريا لوريتو ممثلة الادعاء في تورينو في بيان صدر في ساعة متأخرة، إن التحقيقات هدفها البحث عن أدلة على ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.

وأضافت لوريتو «التحقيقات تطال العديد من صفقات بيع وشراء اللاعبين والخدمات التي قدمها بعض العملاء في هذا السياق».

وقال الادعاء العام في إيطاليا الشهر الماضي إنه فتح تحقيقاً في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال يوفنتوس في سبتمبر الماضي إن هيئة الرقابة على الأسواق في البلاد تدقق في الإيرادات التي حصل عليها من صفقات تعاقدات اللاعبين.